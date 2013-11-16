Требуется перенос строительного форума на phpbb на другой домен и другой хостинг, а также правильно настроить 301 редирект и robot.txt. На шаблоны не отвечаю. Указать стоимость за проект
- Системное администрирование8 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется выполнить внутреннюю оптимизацию сайта (форум на phpbb строительной тематики), т. е сделать аудит сайта, оптимизацию description, title, h1-h6, strong и ALTо, корректировку "тошноты" страниц и релевантности метатегам, правильную перелинковку, удаление всех дублей страниц, создать ...Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо в форум в определенном разделе нарисовать и вставить кнопку "разместить тендер", при нажатии на которую будет выскакивать окно, в котором будет предложено либо зарегистрироваться или войти на сайт под своим логином и паролем, либо ...Завершен10 лет назад
Необходимо установить на сайт joomla хороший модуль фотогалереи, закачать, подогнать под один размер, проставить прозрачные водяные знаки и разместить фотографии (фото предоставляются). Пример фотогалерии www.a-servis.ru/portfolio . Сайт строительной тематики – фотографии это портфолио выполненных работ. ...Завершен10 лет назад
Необходимо скриптом скопировать содержимое интернет-магазина на укозе и залить все на любую бесплатную cms с сохранением урлов. Указать стоимость за проект.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Требуется перенос всех страниц сайта с сохранением урлов с укоза babyshop.ucoz.com на joomla ил wp на платный хостинг, работоспособность магазина не нужна.Веб-программирование8 заявокЗакрыт10 лет назад
- $25
Требуется перенос интернет-магазина detskiy-mir.spb.ru с ucoz на dle.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Есть файлы сайта и дамп базы с одного домена – необходимо отредактировать и установить на хостинг на другой домен. Укажите стоимость работыЗавершен11 лет назад
Необходимо изменить шаблон сайта ooostroyproekt.ru на другой (пример шаблона spb10.ru) используя все возможности другого шаблона. Укажите стоимость и сроки выполнения проекта.Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется придумать и нарисовать логотип компании, состоящий из названия "СТРОЙПРОЕКТ". Укажите стоимость за проект.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен11 лет назад
Требуется подобрать подходящее фото, указать стоимость, придумать краткое и полное описание, указать рубрику. Тема "услуги ремонт квартир". Количество товаров 470 шт. В заявке обязательно укажите стоимость за товар, либо за проект.Наполнение сайтов10 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется нарисовать 2 лого для сайта из слова "market-i.ru", пример и размеры в приложении.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен11 лет назад
Требуется установить код сапы на 2 сайта на DLE. Укажите стоимость работыВеб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Требуется наполнить интернет-магазин на укозе товарами. 60 товаров, описание и фото берется с сайта поставщика, цена из прайса. Укажите стоимость работы за проект.Наполнение сайтов28 заявокЗакрыт11 лет назад
Перестала работать форма отправки телефона клиента на лендинг пейдж евро-штукатурка.рф . Требуется исправить файл contakt.php, чтобы форма заработалаВеб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Требуется нарисовать 2 баннера размером 1242Х450 для слайдера сайта kibertag.ru, в точно таком же стиле как те, которые в данный момент присутствуют на сайте, только имеющие отношение к тематике сайта. Тема сайта игра "лазертаг". Укажите ...Баннеры1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужно переименовать все графические файлы, используемые в шаблоне, изменить все названия стилей, в файле CSS изменить все цветовые гаммы на несколько пикселей, расположение блоков и убрать мусор и копирайты. Укажите стоимость работы.HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
Требуется уникализировать стандартный шаблон phpbb3 subsilver2 для поисковиков и выполнить полную внутреннею оптимизацию сайта. Укажите стоимость работы.Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется нарисовать лого сайта, состоящее только из надписи "MasterCiti.com - Форум о строительстве и ремонте". Размер 900 х 94. Для шапки сайта www.masterciti.com.Логотипы и Знаки32 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется наполнить форум уникальными постами строительной тематики с нуля. Объем 2000 постов. Укажите стоимость работыКопирайтинг5 заявокЗакрыт11 лет назад