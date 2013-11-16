otde

Сергей otde

 
46 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

serejatoje
Сергей 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
$18
10 баллов
10 лет назад
Требуется доработать форум на phpbb
Всё прошло хорошо! Рекомендую Сергея как проверенного заказчика.
Все отлично.
Ответный отзыв
korg
36 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Установить фотогалерею на сайт joomla
Joomla
Сотрудничеством доволен!
Все отлично
Ответный отзыв
sdaccent
Юрий 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Требуется перенос сайта joomla с домена на домен
Joomla
Отличный заказчик, предельно ясные задачи и своевременная оплата. Всем рекомендую!
Все ок
Ответный отзыв
Molen
Павел 
34 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
68 отзывов
$30
6 баллов
11 лет назад
Верстка шаблона phpbb3 subsilver2
CSS
Хороший заказчик.
Спасибо за работу. Все в срок, всегда на связи. Хорошее качество.
Ответный отзыв
k2sper
37 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$18
10 баллов
11 лет назад
2 баннера для слайдера сайта
Чёткое и грамотное ТЗ. Быстрая оплата и приятное общение. Отличный заказчик
Работа выполнена на отлично и в срок. Рекомендую.
Ответный отзыв
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