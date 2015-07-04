Установить фотогалерею на сайт joomla

Системы управления (CMS)Завершен11 заявок217 просмотров
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Необходимо установить на сайт joomla хороший модуль фотогалереи, закачать, подогнать под один размер, проставить прозрачные водяные знаки и разместить фотографии (фото предоставляются). Пример фотогалерии www.a-servis.ru/portfolio . Сайт строительной тематики – фотографии это портфолио выполненных работ. Галерея будет состоять из 4-х категорий (коттеджи, квартиры, фасадные работы, штукатурные работы), в каждой категории по 5-6 объектов, каждый объект по 10 фотографий. Просьба указывать стоимость работы за проект.

Joomla
9 лет назад
otde
44 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
korg
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад
$20
1 день
Все отлично
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