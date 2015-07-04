Установить фотогалерею на сайт joomla

Делаю мультиязычность на сайте http://taktmetal.com/ Всё сделал по этой инструкции: http://community.modx-cms.ru/blog/documentation/5930.html В админке все работает, но на самом сайте сменить язык не выходит, вот такое выдает: http://taktmetal.com/en/ Думаю, что-то не так в .htaccess, но что - не пойму. Нужно починить и ...
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Необходимо установить на сайт joomla хороший модуль фотогалереи, закачать, подогнать под один размер, проставить прозрачные водяные знаки и разместить фотографии (фото предоставляются). Пример фотогалерии www.a-servis.ru/portfolio . Сайт строительной тематики – фотографии это портфолио выполненных работ. Галерея будет состоять из 4-х категорий (коттеджи, квартиры, фасадные работы, штукатурные работы), в каждой категории по 5-6 объектов, каждый объект по 10 фотографий. Просьба указывать стоимость работы за проект.
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