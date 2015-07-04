Установить фотогалерею на сайт joomla

Делаю мультиязычность на сайте http://taktmetal.com/ Всё сделал по этой инструкции: http://community.modx-cms.ru/blog/documentation/5930.html В админке все работает, но на самом сайте сменить язык не выходит, вот такое выдает: http://taktmetal.com/en/ Думаю, что-то не так в .htaccess, но что - не пойму. Нужно починить и ...