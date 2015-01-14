Поправить поля при заказе. Битрикс

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки194 просмотра
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Есть магазин http://pshop.qwerme.com/

Поля в личном кабинете не совпадают с полями при создании заказа.

Пишите сроки и цену.

Спасибо.

9 лет назад
BlackHunter
Игорь 
31 годУкраина
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад