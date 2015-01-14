Составление протоколов платежных систем CMS Jimdo

Требуется программист PHP, Java, XML со знанием CMS Jimdo (!)

Для составления (корректировки) протоколов платежных систем (например, от Яндекс-деньги, от Qiwi и т.д.) для обеспечения их работоспособности на CMS Jimdo. Необходимо составить 6 протоколов.

Оплата поэтапно за каждый протокол, после его успешного тестирования (проведения тестового платежа). Стоимость указана за все 6 протоколов.

Работа без предоставления доступа к сайту (использовать сторонний free-Jimdo).