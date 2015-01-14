сайт http://stylishwatches.org требуются следующие доработки: 1. Сделать удобочитаемые ссылки, (ЧПУ) когда включаешь встроенные ЧПУ в cms, перестают работать некоторые пункты. 2. Выполнить микроразметку сайта под яндекс.
Составление протоколов платежных систем CMS Jimdo
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется программист PHP, Java, XML со знанием CMS Jimdo (!)
Для составления (корректировки) протоколов платежных систем (например, от Яндекс-деньги, от Qiwi и т.д.) для обеспечения их работоспособности на CMS Jimdo. Необходимо составить 6 протоколов.
Оплата поэтапно за каждый протокол, после его успешного тестирования (проведения тестового платежа). Стоимость указана за все 6 протоколов.
Работа без предоставления доступа к сайту (использовать сторонний free-Jimdo).
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