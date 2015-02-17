Разработка интернет-магазина на Битриксе

Системы управления (CMS)Завершен13 заявок218 просмотров
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Разработка интернет-магазина на Битриксе с существующей версткой и дизайном.

Битрикс куплен, макеты сверстаны.

Необходимо реализовать всю функциональную часть макета на Битриксе.

Макеты страниц в приложении.

Редакция битрикса - малый бизнес

Интеграции с 1С или другими системами не требуется

Систем онлайн-оплаты в магазине не требуется

9 лет назад
legys
Павел 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
NetGon
Роман 
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад
$385
15 дней
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