Разработка интернет-магазина на Битриксе

Здравствуйте! www.glob5altg5roup.5net (без пятерок) При попытке восстановления пароля юзера код, присылаемый на почту, системой определяется как неверный. Нужно чтобы восстановление работало в штатном режиме. Цена, сроки? PS: Если вы начинающий джумловод, заявку можете не оставлять - начинающий уже не ...