CMS для Landing страницы. Тематика - деревянное домостроение. Дизайн (Psd файл) и ТЗ будет предоставлено.
Исправить проблему с LayerSlider плагином для WordPress
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Здравствуйте,
Надо исправить проблему с навигацией в layerslider плагине (урл и пароль для доступа - во вложении).
При клике на стрелки по бокам от главной картинки или тамбнейлов существует небольшая задержка - примерно 1.5 секунды. Все опции в плагине мы уже перепробовали, время transition effect тоже сократили до минимума. Похоже, ограничение есть где-то в скрипте плагина, нужен специалист по javascript, который поможет нам исправить это.
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