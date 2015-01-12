Исправить проблему с LayerSlider плагином для WordPress

$40
Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка154 просмотра
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Здравствуйте,

Надо исправить проблему с навигацией в layerslider плагине (урл и пароль для доступа - во вложении).

При клике на стрелки по бокам от главной картинки или тамбнейлов существует небольшая задержка - примерно 1.5 секунды. Все опции в плагине мы уже перепробовали, время transition effect тоже сократили до минимума. Похоже, ограничение есть где-то в скрипте плагина, нужен специалист по javascript, который поможет нам исправить это.

WordPress
9 лет назад
nikedunks
Павел 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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