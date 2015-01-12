Модернизировать модуль

$5
Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки109 просмотров
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Для модуля К2 Content компонента К2 добавить 2 шаблона (ручной скролинг и выпадающий список). Модуль показывает список материалов с определённых категорий.

Страница http://volodarka-nvo.org.ua/index.php/chomuchka/jak.html

Название модуля "Більше матеріалів"

9 лет назад
vadim07101976
47 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад