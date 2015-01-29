Сделать сайт на cms (копия темы)

необходимо сделать сайт копию темы http://www.breastcancercampaign.org/breast-cancer-research/help-us-find-the-cures на друпле, вордпрессе или другой системе контента.

все страницы этого сайта будут выглядеть как эта

необходимо будет доработать блоки справа - добавить вывод соцсетей и вебформу.

необходимо скопировать тему и сделать малейшие изменения - сделать розовый цвет менее кричащим, более приятный для глаз оттенок + необходимо установить смс на сервер.

необходимо, чтобы во всех браузерах все работало правильно и красиво.

важно МАКСИМАЛЬНО БЛИЗКО найти такие шрифты на русском.

просьба указывать сроки и стоимость работы и опыт