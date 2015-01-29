Сделать сайт на cms (копия темы)

$100
Системы управления (CMS)Завершен13 заявок265 просмотров
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необходимо сделать сайт копию темы http://www.breastcancercampaign.org/breast-cancer-research/help-us-find-the-cures на друпле, вордпрессе или другой системе контента.

все страницы этого сайта будут выглядеть как эта

необходимо будет доработать блоки справа - добавить вывод соцсетей и вебформу.

необходимо скопировать тему и сделать малейшие изменения - сделать розовый цвет менее кричащим, более приятный для глаз оттенок + необходимо установить смс на сервер.

необходимо, чтобы во всех браузерах все работало правильно и красиво.

важно МАКСИМАЛЬНО БЛИЗКО найти такие шрифты на русском.

просьба указывать сроки и стоимость работы и опыт

9 лет назад
Mr-invest
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
15 дней назад
Выбранный исполнитель
all-just
Георгий 
32 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад
$80
3 дня
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