Сделать сайт на cms (копия темы)

КОГО МЫ ПРИГЛАШАЕМ В СВОЮ КОМАНДУ: Веб-разработчика для создания и доработки интернет-магазинов, блогов, корпоративных сайтов с уклоном на CMS Wordpress, а так же landing page ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: Полную или частичную занятость, удаленную работу ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
необходимо сделать сайт копию темы http://www.breastcancercampaign.org/breast-cancer-research/help-us-find-the-cures на друпле, вордпрессе или другой системе контента.
все страницы этого сайта будут выглядеть как эта
необходимо будет доработать блоки справа - добавить вывод соцсетей и вебформу.
необходимо скопировать тему и сделать малейшие изменения - сделать розовый цвет менее кричащим, более приятный для глаз оттенок + необходимо установить смс на сервер.
необходимо, чтобы во всех браузерах все работало правильно и красиво.
важно МАКСИМАЛЬНО БЛИЗКО найти такие шрифты на русском.
просьба указывать сроки и стоимость работы и опыт
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