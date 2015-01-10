Плагины и изменения для ShopCMS/Cotonti

Здравствуйте! Нужно немного допилить ShopCMS. Что нужно:

1. Изменить аяксовскую корзину, чтобы показывалась скидка.

2. Сделать калькулятор(сам код калькулятора по сути есть), но надо связать калькулятор с системой скидок, чтобы он правильно высчитывал сумму с учетом скидки при увеличении количества)

3. Доработать систему скидок, чтобы она применялась к конкретному товару, группе товаров или разделу

4. Чтобы скидка была не только от суммы заказа, но и от количества и работала отдельно, т.е. к примеру, мы ставим 5% скидку, если сумма заказа 10000, но если у нас на данном товаре указано, что от 100 штук меняется цена с 10р на 8р, то общая скидка не учитывается на этот товар. Но в тоже время, если сумма превысила 10к с других товаров, на которых не указана скидка от количества, то применить ее. Если общая скидка выключена, то работает только те, которые зависят от количества.

5. Сделать плагин группы товаров. У нас есть, к примеру, 4 товара, мы объединяем товары в группу и появляется на одной странице в выпадающем меню список товаров, когда мы выбираем разные – изменяется описание, их цена, скидка ну и другие товары.. У какого-то товара может и не быть скидки.

6. На объединенной странице сделать подобную форму http://clip2net.com/s/3abcTAa

На обычной странице такую http://clip2net.com/s/3abd9JD

Так же хочу рассмотреть вариант стоимости того же самого, но под движок www.cotonti.com/ru/ с плагином магазина.

Просьба писать только по данному проекту, а не спам общего назначения и не предлагать всякие Joomla и т.п., мне нужно на конкретных движках. Оплата или по безопасной сделке или после завершения работы и показа на вашем сервере. По вопросам пишите в личку.