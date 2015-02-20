Аналог сайта

$150
Системы управления (CMS)Завершен2 заявки156 просмотров
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Нужно сделать аналог сайта пример http://razbor66.ru/

С функциями добавления товара и с функцией фильтра поиска + все функция интернет магазина регистрация оплата корзина!

Цену за работы указывайте свою

9 лет назад
Super18
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Alex711
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$300
28 дней
Отличная работа все сделано качествено спасибо огромное!
Очень рад был поработать снова! Как всегда четкая задача, вовремя оплата! Буду очень рад работать снова. Рекомендую!
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