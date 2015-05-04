Есть бекапы сайта на wordpress. Необходимо поставить на хостинг. Сайт визитка. Бюджет 100 рублей. Сделать нужно сейчас. Оставляйте заявки кто может помочь сейчас.
Установка HybridAuth для Drupal 6 и настройка функционала по API
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Необходимо установить модуль HybridAuth для авторизации в основных соц сетях - ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Mail.Ru.
При создании аккаунта пользователя с помощью модуля необходимо, чтобы данные из соц. сетей заполняли поля профиля пользователя.
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