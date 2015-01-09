Modx EVO

Системы управления (CMS)Закрытнет заявок100 просмотров
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Modx EVO. Нужно сделать покупку в 1 клик на сайте. При отправке формы данные должны записываться в шопкиппер, как и при обычном оформлении заказа из корзины

MODX
9 лет назад
delta16
44 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
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