Необходимо решение вроде такого: http://talkwebber.ru/topic/9244-khak-1-dvig-na-neogr-kol-ve-poddomenov/ для сайта на движке DLE 10.1. Чтобы при заходе с мобильных устройств на сайт site.ru происходил мобильный редирект на поддомен сайта m.site.ru силами движка DLE (как по ссылке выше). Отличие в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Modx EVO. Нужно сделать покупку в 1 клик на сайте. При отправке формы данные должны записываться в шопкиппер, как и при обычном оформлении заказа из корзины
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