Настройка мобильного редиректа на поддомен DLE

Необходимо решение вроде такого: http://talkwebber.ru/topic/9244-khak-1-dvig-na-neogr-kol-ve-poddomenov/ для сайта на движке DLE 10.1.

Чтобы при заходе с мобильных устройств на сайт site.ru происходил мобильный редирект на поддомен сайта m.site.ru силами движка DLE (как по ссылке выше). Отличие в одном, чтобы для файла robots.txt мобильной версии поддомена m.site.ru была возможность его редактировать отдельно от основного сайта site.ru (чтобы можно было закрыть мобильную версию сайта от индексации, то есть robots.txt поддомена выдавал Disallow: /).

Поиграться можно на моем тестовом сайте (аналогичен основному), а конечное решение должно быть в виде написанной инструкции, где что в каких файлах необходимо поменять.

Просьба писать только тем, кто реально представляет, что такое DLE и кто работал с этой cms. И пишите цену за какую согласны выполнить эту работу.