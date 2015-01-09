Глобальная доработка темы Wordpress

Нужен специалист modx revo. Задача сверстать сайт, натянуть на систему управления. Оставляйте заявки кто сейчас может приступить.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна качественная доработка темы Wordpress и полная настройка на хостинге до полной функциональности. Предыдущий верстальщик оказался плохим человеком непрофессионалом. Тема рабочая лишь частично, про код можно сказать так, что он очень далёк от идеала. Нет части картинок и большой части функционала.
Вот что должно быть.
Код темы должен быть аккуратный, компактный (контент равен или более 30% от всего кода статьи), чистый и валидный (validator.w3.org/). Контент по коду ближе к началу.
Дизайн должен быть адаптивный. Есть отдельный дизайн для полного экрана ПК и 320 пикселей в ширину для смартфона. Нужно сделать промежуточный вариант самостоятельно. Сейчас работает только переключение между дизайнами без адаптивности.
Сделать внизу экрана в статьях кнопки социальных сетей от Яндекса в ноиндексе, которые находились бы при прокрутке слева от статьи, но только до места их расположения под статьёй.
Некоторые SEO моменты:
Ссылка на главную в логотипе и описание в нофоллов и ноиндекс.
Дубль меню в футере в ноиндексе и нофоллов.
Нужно, чтобы не было циклических ссылок (страница ссылается сама на себя). Например, на главной странице не было бы ссылки на главную в верхнем и нижнем меню. При нахождении на странице рубрики не было бы ссылки на эту рубрику и так далее.
Только один h1 на страницу.
Сайдбар и прочий функционал, не относящийся к статье, без заголовков h1-h6, только стили.
Нужен работающий плагин All in One SEO Pack с Description и Keywords.
На главной:
Свежие новости – последние статьи из соответствующего раздела.
Тема дня – статья на выбор вебмастера - сделать функционал для смены и выбора этой статьи.
Рубрики – картинки со ссылкой на соответствующие рубрики.
Новые статьи – 6 последний опубликованных статей.
О нас – статичный тест о сайте.
Рубрики:
Вверху описание рубрики из соответствующего описания в рубриках Wordpress.
Вверху выводятся две самые популярные статьи из этой рубрики. То есть, в обзорах популярные статьи из обзоров, в играх популярные статьи из рубрики «Игры».
Ниже выводятся все статьи этой рубрики с пагинацией.
Статьи:
Содержание статьи в ноиндексе. В PSD есть неточности. Тут подсветка рубрики вверху «Обзоры» - в статье этого не нужно. В хлебных крошках не нужно дополнительно делать название статьи.
Внизу статьи над комментариями должны выводится похожие статьи, образуемые при помощи плагина Yet Another Related Post Plugin (YARPP) с картинками – Thumbnails.
«Комментарии» - заменить на ВКонтакте и Facebook.
Сайдбар:
Бренды – тут выводятся все бренды, на которые есть обзоры. Брать их можно из меток, но в метках есть и другие темы. Если обзоров нет на какие-то бренды, то они не должны показываться в сайдбаре. Придумать функционал.
Ниже брендов популярные статьи с помощью плагина Wordpress Popular Post или на ваш выбор.
Опросы – здесь выводится голосование месяца WP Polls или другим плагином.
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