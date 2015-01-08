Добрый день уважаемые программисты. Я ищу порядочного и ответственного человека который имеет свободное время для дополнительной работы (1–6 часа в день), который сможет: обновлять сайты и плагины на движке wordpress вносить изменения и дорабатывать шаблоны для wordpress работать с ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно доработать шаблон, с одного сайта взять пару блоков и меню.
CMS: Wordpress
Оплата в рублях, более подробно в личку.
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