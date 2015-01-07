Доработки Wordpress

Требуется специалист по вордпрессу. Нужна помощь в настройке плагинов Category SEO Meta Tags и All in One SEO Pack, необходимо привести их общую работу в соответствие, так как All in One SEO Pack конфликтует с ...
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изначально хотелось бы поменять тему или изменить имеющуюся структуру.
Однако изначально мне надо, если новой темы нет
1) адаптировать тему под разрешения больших экранов
2) К каждой записи приложена картинка. Надо, что бы в теме поддерживалось вывод данной картинки в начале поста в превью. Соответственно задать отступы и ее размеры. Что бы все посты были одинаковые по оформлению.
3) На главной и в разделах так же сделать, что бы картинка превьюшка отображалась.
4) сделать так что бы на главной (в разделах) выводилась не весь пост, а только часть, а далее ссылка на пост.
5) ограничить количество постов на главной странице. А то меню где то далеко вверху
6) В комментариях при выводе данных о пользователе имя должно выводится в виде ссылки. Данные берутся из его профиля (сайт пользователя)
7) настроить wordpress. а то выводятся дублирующие странице в гугле
8) добавить страницы - 3 скрипта в меню. просто точно не понимаю, как сделать вывод php скрипта в виде страницы
P.S. данные о постах заводятся парсером на прямую в базу, как и картинки.
посему на этапе добавления изменения внешнее вида поста невозможно.
P.S2. Готов выслушать варианты, что можно еще сделать хорошего и полезного
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жду цены и адекватных людей
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