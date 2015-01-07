Доработки Wordpress

Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок169 просмотров
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изначально хотелось бы поменять тему или изменить имеющуюся структуру.

Однако изначально мне надо, если новой темы нет

1) адаптировать тему под разрешения больших экранов

2) К каждой записи приложена картинка. Надо, что бы в теме поддерживалось вывод данной картинки в начале поста в превью. Соответственно задать отступы и ее размеры. Что бы все посты были одинаковые по оформлению.

3) На главной и в разделах так же сделать, что бы картинка превьюшка отображалась.

4) сделать так что бы на главной (в разделах) выводилась не весь пост, а только часть, а далее ссылка на пост.

5) ограничить количество постов на главной странице. А то меню где то далеко вверху

6) В комментариях при выводе данных о пользователе имя должно выводится в виде ссылки. Данные берутся из его профиля (сайт пользователя)

7) настроить wordpress. а то выводятся дублирующие странице в гугле

8) добавить страницы - 3 скрипта в меню. просто точно не понимаю, как сделать вывод php скрипта в виде страницы

P.S. данные о постах заводятся парсером на прямую в базу, как и картинки.

посему на этапе добавления изменения внешнее вида поста невозможно.

P.S2. Готов выслушать варианты, что можно еще сделать хорошего и полезного

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WordPress
9 лет назад
westgr
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
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