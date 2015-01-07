Починить тему Wordpress

Системы управления (CMS)Завершен3 заявки155 просмотров
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На чистом Wordpress установлена тема Engine 1.2

После изменения настроек в теме, после нажатия кнопки "Сохранить настройки", ничего не происходит: без конца крутится "ромашка" и настройки не сохраняются.

Надо починить.

Повторю, что Wordpress чистый, то есть можно не бояться что-то испортить. Ну и, соответственно, конфликтов с другими плагинами точно нет.

Для человека, который хорошо знает Вордпресс, там работы на две минуты. Главное, знать куда посмотреть.

WordPress
9 лет назад
vit7100
46 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Black_kat
Павел 
34 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$10
1 день
Всё в лучшем виде! Задачка была простая в решении, но очень сложная в поиске этого решения. Павел сделал всё на отлично! Весьма рекомендую.
Был рад помочь с решением интересной задачи. Приятно было "поломать" голову над нестандартной задачей и найти простое решение. Спасибо!
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