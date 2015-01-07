Починить тему Wordpress

На чистом Wordpress установлена тема Engine 1.2

После изменения настроек в теме, после нажатия кнопки "Сохранить настройки", ничего не происходит: без конца крутится "ромашка" и настройки не сохраняются.

Надо починить.

Повторю, что Wordpress чистый, то есть можно не бояться что-то испортить. Ну и, соответственно, конфликтов с другими плагинами точно нет.

Для человека, который хорошо знает Вордпресс, там работы на две минуты. Главное, знать куда посмотреть.