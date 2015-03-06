Плагин для WordPress

Работать с Валерием было удобно и комфортно, проект был не совсем тривиальный и потребовалось много правок. Валерий без отговорок все исправлял. Немного снизил балы за срок так как срок сдачи был чуть чуть затянут, но я думаю что он скорее всего был не совсем осознано предложен. В остальном все устраивает. Отличный специалист. Всем рекомендую