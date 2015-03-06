Ищу разработчика на Yii 2 - Шаблоны клиентской и админской части есть (Bootstrap 3). - Подробное т.з. есть. - Предстоит много интересной работы. Опыт работы на Yii от 2-х лет. Опыт программирования на Php от 5 лет. Хорошее знание JQuery приветствуется. Чтобы ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать плагин для WordPress согласно технического задания. (смотри ниже в прикрепленном файле)
Макеты PSD и доступы к сценарию получит выбранный исполнитель.
При условии благоприятного сотрудничества возможна работа на постоянной основе.
Внимательно ознакомитесь с ТЗ , вопросы приветствуются.
Обязательно указывайте в заявке стоимость и сроки исполнения
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