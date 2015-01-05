Правки на сайте WP

Системы управления (CMS)Завершен4 заявки209 просмотров
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http://cstbq.com

1. Не главной странице отображаются всего 4 записи а должно больше. Новая запись должна добавляться и смешаться вниз. Пока записей 4 то всё ОК. как только 5 сразу предидущая пропадает. в пользу появившейся новой

2. Не работает отправка письма http://cstbq.com/mail/

Правки нужно внеси срочно.

9 лет назад
milaraiba
Валерий 
38 летГрузия
12 лет в сервисе
Был
6 дней назад
Выбранный исполнитель
vvladimirr
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 лет назад
$10
1 день
Владимир спасибо больше за оперативность и профессионализм! Сделал все что было оговорено и в срок. Рад знакомству и сотрудничеству.
хороший заказчик задание 100% соответствовало тому что было написано в проекте никаких дополнительных заданий не было оплата сразу по исполнению заданию