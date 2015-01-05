Правки на сайте WP

Шаблон почти готов, остаются пара нюансов. Вы будете дорабатывать шаблон, то есть добавить в него несуществующий но нужный функционал, а не делать заново. Верстку можете посмотреть тут http://testx1.bl.ee/ http://testx1.bl.ee/item-page.html Войти на сайт, сверху которая, это попап который в ...