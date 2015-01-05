Насадить на CMS Monstra свёрстаный шаблон

$20
Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки170 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо насадить на CMS Monstra свёрстаный ранее шаблон.Цена обговариваемая. Если заинтересовало пишите на почту [email protected] либо отклик здесь.

http://monstra.promo360.ru/

9 лет назад
dezzgen
Денис 
33 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
  • Похожие заказы

  • Скопировать дизайн с сайта на шаблон для wordpress

    $15

    Здравствуйте. Имеется сайт без движка, с довольно простым дизайном. Колонки, шапка, менюшка и КСС файлики имеются. На подкаталоге сайта установлен вордпресс, для него необходимо создать шаблон, идентичный. Сайт androbots.ru Стоимость работы низкая, но думаю знающему человеку не ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Настроить компонент

    $15

    Система joomla 2.5 Компонент - socialvotes Нужно доделать такое: При выборе меню Фото битва, переходим на страницу, в которой по центру показывается текущая битва. Ниже на этой же странице в два столбца такая информация. В левом столбце ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Поправить страницу микроразметки OpenCart

    $8

    Микроразметка была настроена, но почему-то не работает. Все микроданные валидатор гугла и яндекса показывает, но есть ошибка. Гугл: In order to generate a preview with rich snippets, either price or review or availability needs to be present. Яндекс: Не ...

    OpenCart
    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доделать шаблон wordpress

    $40

    Шаблон почти готов, остаются пара нюансов. Вы будете дорабатывать шаблон, то есть добавить в него несуществующий но нужный функционал, а не делать заново. Верстку можете посмотреть тут http://testx1.bl.ee/ http://testx1.bl.ee/item-page.html Войти на сайт, сверху которая, это попап который в ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Перенести действующий сайт на WordPress

    Необходимо перенести сайт http://uvl.ua/ на WP последней версии. Динамическое наполнение должно присутствовать на страницах + каталог (страница продукция). Прошу писать стоимость и сроки.

    WordPressСайт на WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Написать модуль для drupal 7 + мелкие доработки по верстке

    $50

    Добрый день! Что требуется: 1) Сделать чтобы основная валюта была бел. рубли. 2) Необходимо сделать так, чтобы когда сделан заказа с сайта приходило оповещение (а именно ФИО, адрес, телефон, товар который заказали и сумма. ) на мыло указанное ...

    Drupal
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Каталог застройщиков/новостроек

    Интересует стоимость и сроки аналога примеров. Будут небольшие изменения по функционалу. (например под каждым объектом, возможность обсуждения и т.п.) Готов рассмотреть готовые решения. Примеры: _ttp://zastroev.ru/ _ttp://новострой.рф _ttp://vsenovostroyki.ru _ttp://mskguru.ru/ — функционал требуется такой же

    Системы управления (CMS)11 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Требуется консультация на какой CMS сделать сайт под конкретную задачу

    $5

    Добрый день. Хочу создать сайт где можно будет размещать статьи с картинками и комментарии посетителей к этим статьям. При этом с самого начала хочу заложить туда возможности чтобы сайт быстро продвинулся в первые места поисковых систем (чтобы ...

    Системы управления (CMS)8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доработка сайта

    Сайт практически готов, весит на хостинге на cms joomla нужно кое что доработать и показать как работает смс joomla для дальнейшего самостоятельного управления перенос сайта на домен ТОЛЬКО МОСКВА

    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Не отправляются уведомления о заказах

    Добрый день. На сайте, созданом на Magento не приходят уведомления на почту. Перечитал форумы, но с проблемой не справился. Я практически не знаю эту систему. Прошу помочь мне решить эту проблему за отзыв и небольшое вознаграждение. Если ...

    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад