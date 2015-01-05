Насадить на CMS Monstra свёрстаный шаблон

Здравствуйте. Имеется сайт без движка, с довольно простым дизайном. Колонки, шапка, менюшка и КСС файлики имеются. На подкаталоге сайта установлен вордпресс, для него необходимо создать шаблон, идентичный. Сайт androbots.ru Стоимость работы низкая, но думаю знающему человеку не ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо насадить на CMS Monstra свёрстаный ранее шаблон.Цена обговариваемая. Если заинтересовало пишите на почту [email protected] либо отклик здесь.
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