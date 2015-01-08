dezzgen

Денис dezzgen

 
34 годаРоссия/Казань
13 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Писать на почту: [email protected] или Skype lord_business_qh

Писать на почту:

[email protected]

или Skype

lord_business_qh

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
33%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
robertono
Роберт 
24 годаЛатвия
9 лет в сервисе
Был
год назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Необходимо спарсить фото и описания товаров с сайтов.
Очень хорошо поработали с Денисом. Быстро оплатили. Позже попросили внести несколько поправок, на что я бесплатно ответил помощью. Рекомендую!
Спасибо Роберту за его участие в нашем проекте. Сработались хорошо. Работу сделал быстро, качественно, а главное не за такие большие деньги. В конечном итоге много чего переделывал, так как наша фирма достаточно капризный клиент. Но всё выполнил без жалоб и просьбами доплатить. P.S. В дальнейшем так же планирую сотрудничать с Робертом.
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