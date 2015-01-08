Необходимо сделать рейрайт описания товаров интернет магазина http://www.armeniaonline.ru/ нужно взять во внимание в каталоге товаров «продукты из Армении» до «Красота и здоровье» включительно со всеми подкаталогами, далее от «сувениры подарки» до «музыкальные инструменты» включительно со всеми подкаталогами Я ...
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lord_business_qh
- Копирайтинг13 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо спарсить фото и описания товаров с сайтов. http://www.armeniaonline.ru На сайте armeniaonline представлен самый широкий ассортимент! нужно взять во внимание в каталоге товаров "продукты из Армении" до "Красота и здоровье" включительно со всеми подкаталогами, далее ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
Нужно прикрутить в Интернет магазин На Битриксе РобоКассу, для совершения покупок в в этом магазине. Жду от вас сроки и цену за работы.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $20
Необходимо насадить на CMS Monstra свёрстаный ранее шаблон.Цена обговариваемая. Если заинтересовало пишите на почту [email protected] либо отклик здесь. http://monstra.promo360.ru/Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $200
Необходимо написать программу для рассылки в месенджере WhatsApp по ТЗ: Прилагаю два png файла первичных макетов дизайна интерфейса + логика работы программы. Цена: Обговариваемая Если заинтересовало пишите на почту [email protected] либо отклик здесь.Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт9 лет назад