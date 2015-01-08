Спасибо Роберту за его участие в нашем проекте. Сработались хорошо. Работу сделал быстро, качественно, а главное не за такие большие деньги. В конечном итоге много чего переделывал, так как наша фирма достаточно капризный клиент. Но всё выполнил без жалоб и просьбами доплатить. P.S. В дальнейшем так же планирую сотрудничать с Робертом.