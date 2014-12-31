Необходимо написать программу для рассылки в WhatsApp

$200
Прикладное ПОЗакрыт2 заявки165 просмотров
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Необходимо написать программу для рассылки в месенджере WhatsApp

по ТЗ:

Прилагаю два png файла первичных макетов дизайна интерфейса + логика работы программы.

Цена:

Обговариваемая

Если заинтересовало пишите на почту [email protected] либо отклик здесь.

9 лет назад
dezzgen
Денис 
33 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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