Система документооборота

Прикладное ПОЗакрыт4 заявки205 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сфера деятельности: АПК

Это примерный план.

Требования:

1) Документооборот

2) Разграничение прав доступа.

3) Доступ с ноутбука, телефона.

4) Доступ по Интернет.

5) Набор договоров.

- перечень документов WORD (возможно Excel).

- просмотр документов через веб.

- Шаблоны документов.

- Возможность добавления шаблонов.

- Ввод документов по шаблону.

- ТТН

- Приказы

- Реестр машин

- Работа с элеваторами (не знаю пока что это?? Возможно остатки, приходы-расходы)

6) Оплаты

- сейчас используется Акцент. ms sql или нет не знаю.

- нужна интеграция с системой.

- нал

- безнал

7) Отчеты

- Сводные отчеты.

Технология скорее всего .net. Т.к. word/excel документы и возможно Акцент ms sql.

Местонахождение в Харькове обязательно. Настройка системы, общение с заказчиком.

Дальнейшая поддержка и доработка.

Во время разработки занятость полная. Потом по договоренности.

Скорее всего работа не для фирмы - очень дорого будет. Лучше эти деньги отдать

непосредственно исполнителю.

Сумму не знаю. Руководство говорит, что нужен результат. Оплата достойная - по

договоренности.

Предложения присылать на почту или сюда.

Тема письма: АПК - [Имя исполнителя]

В письме опыт работы с документооборотом, резюме, портфолио?

Контактный телефон, скайп.

Являюсь посредником. Более детальные требования непосредственно у заказчика.

9 лет назад
d_e_m_s
40 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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