Система документооборота

Нужно разработать программу, которая будет размножать одно изображение до нужного количества. Программа не должна визуально изменять изображение, но должна изменять: 1) Название (рандомно из букв и цифр не больше 10 символов). 2) Хеш изображения. 3) Вес изображения.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сфера деятельности: АПК
Это примерный план.
Требования:
1) Документооборот
2) Разграничение прав доступа.
3) Доступ с ноутбука, телефона.
4) Доступ по Интернет.
5) Набор договоров.
- перечень документов WORD (возможно Excel).
- просмотр документов через веб.
- Шаблоны документов.
- Возможность добавления шаблонов.
- Ввод документов по шаблону.
- ТТН
- Приказы
- Реестр машин
- Работа с элеваторами (не знаю пока что это?? Возможно остатки, приходы-расходы)
6) Оплаты
- сейчас используется Акцент. ms sql или нет не знаю.
- нужна интеграция с системой.
- нал
- безнал
7) Отчеты
- Сводные отчеты.
Технология скорее всего .net. Т.к. word/excel документы и возможно Акцент ms sql.
Местонахождение в Харькове обязательно. Настройка системы, общение с заказчиком.
Дальнейшая поддержка и доработка.
Во время разработки занятость полная. Потом по договоренности.
Скорее всего работа не для фирмы - очень дорого будет. Лучше эти деньги отдать
непосредственно исполнителю.
Сумму не знаю. Руководство говорит, что нужен результат. Оплата достойная - по
договоренности.
Предложения присылать на почту или сюда.
Тема письма: АПК - [Имя исполнителя]
В письме опыт работы с документооборотом, резюме, портфолио?
Контактный телефон, скайп.
Являюсь посредником. Более детальные требования непосредственно у заказчика.
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