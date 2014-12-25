Модуль расширения the Bat

Требуется программа, которая позволит упростить сбор бесплатных сатошей (биткоин). http://bitsurfer.eu/index.php Вот сайт на котором представлены сайты с которых можно собирать сатоши. Программа должна проходить по сайтам, вставлять адрес кошелька в поле, нажимать кнопку сбора, связываться с сервисом антикаптчи ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сохранять вложения файлов по маске – путь, имя файлов.
по условиям:
отправитель, тип вложения, если тип вложения содержит имя "..." – сохранить в папку – "123", присвоите имя файлу по маске.
настройки масок пользователем.
Пример
если отправитель = [email protected]
и тема письма содержит слово = прайс
и прикрепленные файлы расширение = .xlsx,.xls
имя файлов содержит слово = апельсин
то файл сохранить в папке - d/price, присвоить имя файлу = Апельсины_от_Васи_+дата
имя файлов содержит слово = огурец
то файл сохранить в папке - d/price, присвоить имя файлу = Огурец_от_Васи_+дата
т.е. условиями выступает мыло отправителя, тема письма, расширение файла, имя файла
действия - сохранить файл с именем по маске, как опция запустить внешнее действие
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