Модуль расширения the Bat

Прикладное ПОЗакрыт1 заявка177 просмотров
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Сохранять вложения файлов по маске – путь, имя файлов.

по условиям:

отправитель, тип вложения, если тип вложения содержит имя "..." – сохранить в папку – "123", присвоите имя файлу по маске.

настройки масок пользователем.

Пример

если отправитель = [email protected]

и тема письма содержит слово = прайс

и прикрепленные файлы расширение = .xlsx,.xls

имя файлов содержит слово = апельсин

то файл сохранить в папке - d/price, присвоить имя файлу = Апельсины_от_Васи_+дата

имя файлов содержит слово = огурец

то файл сохранить в папке - d/price, присвоить имя файлу = Огурец_от_Васи_+дата

т.е. условиями выступает мыло отправителя, тема письма, расширение файла, имя файла

действия - сохранить файл с именем по маске, как опция запустить внешнее действие

9 лет назад
NO2007
46 летУкраина
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
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