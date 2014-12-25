Модуль расширения the Bat

Сохранять вложения файлов по маске – путь, имя файлов.

по условиям:

отправитель, тип вложения, если тип вложения содержит имя "..." – сохранить в папку – "123", присвоите имя файлу по маске.

настройки масок пользователем.

Пример

если отправитель = [email protected]

и тема письма содержит слово = прайс

и прикрепленные файлы расширение = .xlsx,.xls

имя файлов содержит слово = апельсин

то файл сохранить в папке - d/price, присвоить имя файлу = Апельсины_от_Васи_+дата

имя файлов содержит слово = огурец

то файл сохранить в папке - d/price, присвоить имя файлу = Огурец_от_Васи_+дата

т.е. условиями выступает мыло отправителя, тема письма, расширение файла, имя файла

действия - сохранить файл с именем по маске, как опция запустить внешнее действие