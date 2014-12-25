Проект на OpenGL

Нужно написать программу MercyryDoc. Как я ее вижу. Что такое этот Меркури-Док? Это оптимизационное решение позволяющие увеличить производительность человека работающего с офисными программами такими как: 1С, Word, Exel, Интернет, Lotus и другими до Х10. Программа ...