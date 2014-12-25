Проект на OpenGL

моделирование и анализ устойчивости трехфазной автономной электроэнергетической системы, описываемой линейной системой дифференциальных уравнений с постоянной матрицей Есть очень подробно расписанное задание 2 варианта выполненных d качестве примера
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо в среде visual studio на C# (с использованием OpenGL) реализовать одну из ниже предоставленных задач.
Быстрота выполнения приветствуется и поощряется!!!!
Желательно до обеда завтрашнего дня по мск!!!!
Средства переводятся по вашему желанию!!!!
Темы:
1. Визуализация квадратичных методов сортировки.
2. Визуализация быстрой сортировки.
3. Визуализация алгоритма Прима.
4. Визуализация алгоритма Краскала.
5. Фрактал Кривая Дракона.
6. Множество Мандельброта (разноцветное).
7. Множество Жюлиа (разноцветное).
8. Визуализация решения уравнения методом хорд и Ньютона.
9. Визуализация решения уравнения методом итераций.
10. Игра жизнь.
11. Броуновское движение.
12. Математический маятник.
13. Движение тела под углом к горизонту.
14. Платоновы тела.
15. Лист Мебиуса.
16. Сечение куба плоскостью по трем точкам.
17. Визуализация заданного лабиринта.
18. Визуализация пирамидальной сортировки.
19. Линейный морфинг на плоскости.
20. Визуализация алгоритма Дейкстры.
21. Визуализация алгортма раскраски произвольного графа в k цветов.
22. Соударение и движение двух бильярдных шаров (вид сверху).
23. Визуализация тьюрмитов (Минаков).
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