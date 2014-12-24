Разработка ПО/кликера

Здравствуйте уважаемые фрисы!!! Задача такова: Создать приложение, которое заданные файлы Word переформатирует в один из web-форматов (создавать в word).Формат желательно html!!!! Тоесть необходимо в среде word на языке vba написать программу(макрос) по заданию!!! Сроки выполнения:до 11:00 завтрашнего дня по ...
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Нужно написать программу MercyryDoc. Как я ее вижу. Что такое этот Меркури-Док? Это оптимизационное решение позволяющие увеличить производительность человека работающего с офисными программами такими как: 1С, Word, Exel, Интернет, Lotus и другими до Х10.
Программа рассматривается мной в следующем варианте, сначала идет этап "обучения" программы, что нужно делать, затем выбор уже записанных задач как для одиночного использования, так и для создания связок, циклов действий по принципу "Если А=х, То Действие"..цикл, пример которого предстоит освоить я приложил в документе, там блок-схема проведения договора в организации. То есть!
Задача 1. Легкая.
Человек запускает софт, оно запускается как приложение отдельным окном на котором запущен рабочий стол и добавляется анимированная фигурка Меркурия, с кнопками действий, одна из них, добавить задачу. *нажимает* добавить задачу, нажимается кнопка Rec.(горячая клавиша)- начинается запись, юзер водит мышкой по монитору нажимает кнопки, например проверяет почту(пример 1.), после чего нажимает Stop (горячая клавиша) и нажимает Play (горячая клавиша). После этого MD повторяет эти действия. Юзер устанавливает время повтора этой задачи, сворачивает окно и продолжает работать, тем временем MD проверяет почту и если она есть, выдает результат в виде уведомления на рабочем столе юзера. Т.е. это своего рода автоматизированный посредник. Между Юзером и Софтом. Это задача не выглядит сложной
Задача 2. Средняя сложность.
Что сложно. Сложность дальше, нужно добавить функцию "Если". Создается не Одна Задача, а связка, некий цикл задач который в купе дает новую масштабную задачу(например задача проведения договора продажи включает в себя порядка 30-40 записанных задач, каждую юзер должен записать один раз, и поставить в цикл) где для каждого будет прописываться условия перехода к следующему.
Т.е. "ЕСЛИ А=Б, то Б=С,
(где А=баланс счета, Б-некая ожидаемая сумма, С-запуск задачи к оформлению счета.)
если А=Г, то Г=Д.
(где А=баланс счета, Г-отсутствие некой ожидаемой суммы, С-запуск задачи по повтору мониторинга баланса)
Задача 3. Высокая сложность
т.е. условно говоря MD мониторит поступление денег на счет в программе 1С. Мониторит по записанной ранее задачи на примере 1. Как он должен считывать информацию с 1С. например? я так понимаю в условиях организации залезть в коды программы чтобы установить этот софт никто не даст, предлагаемое решение сделать чтобы он считывал информацию по картинке, т.е. программа делает скрин, этот скрин переводит в word, exel и дальше уже включается условие "Если", "Если есть деньги на счете, То..." то запускается задача или цикл задач записанных ранее для дальнейшего оформления документов, например.
Я обозначил некий результат который нужно получить, понятное дело всего инструментария программистов у меня нет, так что если вы видите более эффективные решения это плюс, предлагайте-сделаем.
*Меркурий как метафора к скорости
**уровни сложности присвоены с моим базовым знание windows xp
***Задача программы взять на себя механический функционал юзера для возможности освобождения рабочего времени, которое тот может потратить на принятие решений и действий которые не сможет взять на себя программа.
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