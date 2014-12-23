Многопоточная работа с SSH

Программист со знанием Forex Требуется написание программы, которая будет брать котировки из открытых источников, обрабатывать определенным образом и размещать данные на сайте в виде таблицы и графика. Что-то вроде торгового автомата, показывающего отчеты, но не совсем он. Детальное ...
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Есть десктоп программа многопоточно работающая через браузер. Необходимо сделать так, чтобы для каждого отдельного потока работал свой ssh сервер. Программа выходит в интернет и для каждого отдельного захода должен быть свой уникальный IP ssh сервера... Аналогично работы с соксами (прокси) только надо через ssh....
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