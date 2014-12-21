Доработать приложение в Delphi, добавить отчеты.

Прикладное ПОЗакрыт8 заявок163 просмотра
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Необходимо в кратчайшие сроки доработать приложение, добавить туда другие отчеты(прикрепляю)и добавить другие справки в справочник, и переделать его под существующую БД. Если это возможно, то хотелось бы, чтобы оно работало без присоединения к БД.

Delphi
9 лет назад
julia1701
29 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад
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