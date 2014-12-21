Программист со знанием Forex

Требуется написание программы, которая будет брать котировки из открытых источников, обрабатывать определенным образом и размещать данные на сайте в виде таблицы и графика.

Что-то вроде торгового автомата, показывающего отчеты, но не совсем он.

Детальное ТЗ кандидатам.