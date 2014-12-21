Написание программы

Прикладное ПОЗакрыт7 заявок376 просмотров
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Программист со знанием Forex

Требуется написание программы, которая будет брать котировки из открытых источников, обрабатывать определенным образом и размещать данные на сайте в виде таблицы и графика.

Что-то вроде торгового автомата, показывающего отчеты, но не совсем он.

Детальное ТЗ кандидатам.

9 лет назад
Alex_Koval
Алекс 
45 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
9 дней назад
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