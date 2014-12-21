Защита ячеек в Excel (VBA Macros)

Создать OCX для VB6, плюсом сам исходник на VB6. Одним файлом без дополнительных элементов и библиотек. Должен выглядеть так: - стандартное многостроковое текстовое поле, с возможностью редактирования - поддержка всех стандартных возможностей текстового поля, выделение, вставка, замена и ...
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Необходимо написать макрос который защищал сразу во всей Книге (со всеми вкладками, независимо от их названия) и в некотором (N) диапазоне Excel все ячейки , кроме ячеек белого цвета (пропись в коде должна осуществляться посредством цветового индекса (Белого) по rgb с применением функций Interior.Color или Color.Index). На итоге: ячейки белого цвета должны быть разрешены к редактированию и изменению, все остальное должно быть защищено и так во всей книге. Код для защиты и разблокировки должен быть встроен по умолчанию в код, код: bp05eg
Отдельный макрос обратной разблокировки не требуется писать.
Желательно, учитывать простоту кода, чтобы макрос работал быстро и не "подвишивал" долго Excel.
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