Защита ячеек в Excel (VBA Macros)

Необходимо написать макрос который защищал сразу во всей Книге (со всеми вкладками, независимо от их названия) и в некотором (N) диапазоне Excel все ячейки , кроме ячеек белого цвета (пропись в коде должна осуществляться посредством цветового индекса (Белого) по rgb с применением функций Interior.Color или Color.Index). На итоге: ячейки белого цвета должны быть разрешены к редактированию и изменению, все остальное должно быть защищено и так во всей книге. Код для защиты и разблокировки должен быть встроен по умолчанию в код, код: bp05eg

Отдельный макрос обратной разблокировки не требуется писать.

Желательно, учитывать простоту кода, чтобы макрос работал быстро и не "подвишивал" долго Excel.