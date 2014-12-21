нужно написать программу которая был делала посты по заданным группам (список групп) если стенка группы закрыта комментирует первый пост! Если требуется капча, он ее вводит через сервис анти капчи например антигейт!)

у меня есть два iim файла и управляющий js работает на imacros дак вот я хотел бы альтернативу точно так же чтоб работала но в программе!)

Более подробно работу можно обсудить в скайпе кто откликнется!) В общем нужны толковые люди!)

бюджет по договорёности