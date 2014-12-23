Парсер для сбора и хранения информации с бесплатных досок объявлений

Прикладное ПОЗакрыт5 заявок306 просмотров
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Парсер для сбора и хранения информации с бесплатных досок объявлений по теме Недвижимость в Москве (аренда, продажа).

Требуется создать парсинг для сбора контактов, описания и фотографий из раздела Недвижимость Москва (аренда, продажа, жилой недвижимости на длительный срок), с таких площадок как:

Основные площадки:

https://www.avito.ru

http://irr.ru

http://realty.yandex.ru

http://realty.mail.ru

http://kvartirant.ru

http://kvadroom.ru

http://egent.ru

http://vk.com/

http://facebook.com

Второстепенные площадки:

http://msk.ners.ru/

http://gdeetotdom.ru

http://inforr.ru

http://net-agenta.ru

http://to-rent.ru/

http://www.posrednikovzdes.net/

http://snimi-bez-posrednikov.ru/

Все объявления нужны СТРОГО только от собственников, без агентств, агентов и без комиссии (требуется оптимизация сортировки).

Все это необходимо будет встроить в уже существующий сайт для дальнейшей обработки и ХРАНЕНИЯ.

2й этап (оплачивается отдельно) создать сайт наподобие http://www.onrealty24.ru/ для продажи доступа к базе недвижимости на платформе созданной перед этим базе.

Жду от вас предложения, идеи, сроки и стоимость работы.

9 лет назад
nikkolos
Николай 
46 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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