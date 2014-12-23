Программист со знанием Forex Требуется написание программы, которая будет брать котировки из открытых источников, обрабатывать определенным образом и размещать данные на сайте в виде таблицы и графика. Что-то вроде торгового автомата, показывающего отчеты, но не совсем он. Детальное ...
Парсер для сбора и хранения информации с бесплатных досок объявлений
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Парсер для сбора и хранения информации с бесплатных досок объявлений по теме Недвижимость в Москве (аренда, продажа).
Требуется создать парсинг для сбора контактов, описания и фотографий из раздела Недвижимость Москва (аренда, продажа, жилой недвижимости на длительный срок), с таких площадок как:
Основные площадки:
Второстепенные площадки:
http://www.posrednikovzdes.net/
http://snimi-bez-posrednikov.ru/
Все объявления нужны СТРОГО только от собственников, без агентств, агентов и без комиссии (требуется оптимизация сортировки).
Все это необходимо будет встроить в уже существующий сайт для дальнейшей обработки и ХРАНЕНИЯ.
2й этап (оплачивается отдельно) создать сайт наподобие http://www.onrealty24.ru/ для продажи доступа к базе недвижимости на платформе созданной перед этим базе.
Жду от вас предложения, идеи, сроки и стоимость работы.
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