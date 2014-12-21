Написать прогу для одноклассников.

Когда-то такая программа существовала, но автор забросил её. Надо её заново создать.

Скриншоты программы приложены в архиве.

Основной функционал:

- Приглашение в друзья;

- Приглашения в группы;

- Рассылка сообщений пользователям;

- Автоматическое проставление Классов;

- Автоматический постинг записей, как на стену, так и в группы;

- Антикапча и многое другое.

- Рассмотрим функционал программы более подробно:

- Рассылка по личным сообщениям:

Функция для рассылки личных сообщений пользователям по критериям: Город, страна, пол, возраст, статус (online/offline);

Рассылка личных сообщений всем друзьям на аккаунте;

Рассылка по списку (можно разослать тем самым пользователям определенной группы).

- Посещения страниц пользователей

Критерии: Город, страна, пол, возраст, статус (online/offline), возможность работать по загруженному списку пользователей.

Вы посетили страницу пользователя и тем самым отображаетесь у человека во вкладке «Гости», ему интересно, что за человек посетил его и тем самым получаете посещение страницы в ответ.

- Оценщик фотографий пользователей

Критерии: Город, страна, пол, возраст, статус (online/offline), возможность работать по загруженному списку пользователей.

Вы ставите оценку «5″ на фотографию и тем самым вызываете интерес к вашей странице у пользователя и посещение вашей страницы.

- Рассылка комментариев к фотографиям пользователей

Критерии: Город, страна, пол, возраст, статус (online/offline), возможность работать по загруженному списку пользователей.

Вы можете как писать нейтральные комменты для интереса к вашей странице и ее посещения, либо писать с ссылкой на группу/сайт и т.д, для получения трафика.

- Рассылка сообщений по сообществам

Прекрасная функция которая по вашим ключевым словам, сама найдет группы, вступит в них и напишет сообщения с ссылкой, текстом и прикрепит картинку к вашему сообщению, также есть возможность работы по загруженному списку.

- Рассылка по комментариям к записям в группах

Очень часто, что в группах нельзя создавать темы настройками админов, но вот комментарии к записям запрещены гораздо реже, так надо этим пользоваться! Программа найдет группы по ключевым словам, вступит в группы и напишет заданный комментрий к последней записи, так же есть возможность работы по загруженному списку.

- Парсер групп

Соберет список участников заданных групп, либо по ключевым словам. К примеру, можно собрать из 3 сообществ любых всех участников в текстовый фаил (ссылки на профили), либо по ключевым словам, программа сама найдет группы и спарсет участников.

- Статусник

Поставит в статус на аккаунте текст, ссылку и прикрепит картинку к статусу.

- Инвайтер в группу

Сама вступит со всех аккаунтов в группу, а потом пригласит всех друзей (лимит Одноклассников ~20 друзей в сутки с 1 аккаунта) на аккаунте в заданное сообщество.

- Чекер аккаунтов

Моментально проверит работоспособность ваших аккаунтов.

- Грабер постов из сообществ в ваше

Можно сграбить посты из любого сообщества в Одноклассниках или Вконтакте в ваше (только в Одноклассниках).

Есть режим грабера (грабится заданное количество последних постов) и режим мониторинга – все свежие посты из группы «донора» идут в ваше сообщество.

- Автопостер Одноклассники-Одноклассники:

Программа копирует темы с указанной вами группы в Одноклассниках в другую нужную вам группу.

- Автопостер ВКонтакте-Одноклассники:

Программа копирует темы с указанной вами группы/паблика ВКонтакте в нужную вам группу в Одноклассниках.

- Инвайтер в друзья

Критерии: Город, страна, пол, возраст, статус (online/offline), возможность работать по загруженному списку пользователей.

Функция отправляет приглашение в друзья. С помощью этой функции можно раскрутить ваши аккаунты до невероятного количества друзей, а дальше уж на них неплохо заработать.

- Классер

Функция которая на заданный пост в группе может поставить «Класс», либо «Поделится», а можно и то и то одновременно!

Возможности программы:

- Многопоточность до 2000 потоков

- Критерии: пол, возраст, город, девайс (пк/телефон)

- Макросы: рандомизация текста – {Кушать|Есть|Питаться}

- Возможность загружать неограниченное число разных сообщений

- Пауза между действиями

- Прокси: Socks4\5, HTTP(S) (с авторизацией по логин:пасс)

- Установка лимита (максимальное число действий с 1 аккаунта)

- Antigate (распознавание капчи)

Вот видео работы самой программы: http://www.youtube.com/watch?v=u_FIyE0nrFU