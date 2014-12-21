Написать прогу для одноклассников.

Программист со знанием Forex Требуется написание программы, которая будет брать котировки из открытых источников, обрабатывать определенным образом и размещать данные на сайте в виде таблицы и графика. Что-то вроде торгового автомата, показывающего отчеты, но не совсем он. Детальное ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Когда-то такая программа существовала, но автор забросил её. Надо её заново создать.
Скриншоты программы приложены в архиве.
Основной функционал:
- Приглашение в друзья;
- Приглашения в группы;
- Рассылка сообщений пользователям;
- Автоматическое проставление Классов;
- Автоматический постинг записей, как на стену, так и в группы;
- Антикапча и многое другое.
- Рассмотрим функционал программы более подробно:
- Рассылка по личным сообщениям:
Функция для рассылки личных сообщений пользователям по критериям: Город, страна, пол, возраст, статус (online/offline);
Рассылка личных сообщений всем друзьям на аккаунте;
Рассылка по списку (можно разослать тем самым пользователям определенной группы).
- Посещения страниц пользователей
Критерии: Город, страна, пол, возраст, статус (online/offline), возможность работать по загруженному списку пользователей.
Вы посетили страницу пользователя и тем самым отображаетесь у человека во вкладке «Гости», ему интересно, что за человек посетил его и тем самым получаете посещение страницы в ответ.
- Оценщик фотографий пользователей
Критерии: Город, страна, пол, возраст, статус (online/offline), возможность работать по загруженному списку пользователей.
Вы ставите оценку «5″ на фотографию и тем самым вызываете интерес к вашей странице у пользователя и посещение вашей страницы.
- Рассылка комментариев к фотографиям пользователей
Критерии: Город, страна, пол, возраст, статус (online/offline), возможность работать по загруженному списку пользователей.
Вы можете как писать нейтральные комменты для интереса к вашей странице и ее посещения, либо писать с ссылкой на группу/сайт и т.д, для получения трафика.
- Рассылка сообщений по сообществам
Прекрасная функция которая по вашим ключевым словам, сама найдет группы, вступит в них и напишет сообщения с ссылкой, текстом и прикрепит картинку к вашему сообщению, также есть возможность работы по загруженному списку.
- Рассылка по комментариям к записям в группах
Очень часто, что в группах нельзя создавать темы настройками админов, но вот комментарии к записям запрещены гораздо реже, так надо этим пользоваться! Программа найдет группы по ключевым словам, вступит в группы и напишет заданный комментрий к последней записи, так же есть возможность работы по загруженному списку.
- Парсер групп
Соберет список участников заданных групп, либо по ключевым словам. К примеру, можно собрать из 3 сообществ любых всех участников в текстовый фаил (ссылки на профили), либо по ключевым словам, программа сама найдет группы и спарсет участников.
- Статусник
Поставит в статус на аккаунте текст, ссылку и прикрепит картинку к статусу.
- Инвайтер в группу
Сама вступит со всех аккаунтов в группу, а потом пригласит всех друзей (лимит Одноклассников ~20 друзей в сутки с 1 аккаунта) на аккаунте в заданное сообщество.
- Чекер аккаунтов
Моментально проверит работоспособность ваших аккаунтов.
- Грабер постов из сообществ в ваше
Можно сграбить посты из любого сообщества в Одноклассниках или Вконтакте в ваше (только в Одноклассниках).
Есть режим грабера (грабится заданное количество последних постов) и режим мониторинга – все свежие посты из группы «донора» идут в ваше сообщество.
- Автопостер Одноклассники-Одноклассники:
Программа копирует темы с указанной вами группы в Одноклассниках в другую нужную вам группу.
- Автопостер ВКонтакте-Одноклассники:
Программа копирует темы с указанной вами группы/паблика ВКонтакте в нужную вам группу в Одноклассниках.
- Инвайтер в друзья
Критерии: Город, страна, пол, возраст, статус (online/offline), возможность работать по загруженному списку пользователей.
Функция отправляет приглашение в друзья. С помощью этой функции можно раскрутить ваши аккаунты до невероятного количества друзей, а дальше уж на них неплохо заработать.
- Классер
Функция которая на заданный пост в группе может поставить «Класс», либо «Поделится», а можно и то и то одновременно!
Возможности программы:
- Многопоточность до 2000 потоков
- Критерии: пол, возраст, город, девайс (пк/телефон)
- Макросы: рандомизация текста – {Кушать|Есть|Питаться}
- Возможность загружать неограниченное число разных сообщений
- Пауза между действиями
- Прокси: Socks4\5, HTTP(S) (с авторизацией по логин:пасс)
- Установка лимита (максимальное число действий с 1 аккаунта)
- Antigate (распознавание капчи)
Вот видео работы самой программы: http://www.youtube.com/watch?v=u_FIyE0nrFU
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