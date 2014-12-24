Проект на языке VBA (word)

Начиная с версии Google Сhrome 37 появился новый Secure Preferences файл, теперь 2 файла Secure Preferences и Preferences вместо одного. Нужна установка расширения для Сhrome незаметно от пользователя. Для этого нужно вносить изменения в новый ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте уважаемые фрисы!!!
Задача такова:
Создать приложение, которое заданные файлы Word переформатирует в один из web-форматов (создавать в word).Формат желательно html!!!!
Тоесть необходимо в среде word на языке vba написать программу(макрос) по заданию!!!
Сроки выполнения:до 11:00 завтрашнего дня по мск!!!
Желательно наличие коментариев,так как не разобралась в vba!
Средства переводятся после успешного функционирования кода(по вашему желанию)!!!
- Похожие заказы
- Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Нужно написать функцию/процедуру на Delphi для преобразования xml-файлов. Есть много xml-файлов, они не удобны для просмотра обычными пользователями (чаще всего в обычных браузерах просто xml теги показываются, без формата). Поэтому надо преобразовать в любой другой удобный формат ...Прикладное ПО10 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте. Интересует возможность и стоимость разработки ПО для фото кабины по образцу (см.вложени) Спасибо.Закрыт9 лет назад
Требуется написать программу для сбора данных из соц.сетей. подробное описание в док.файлеЗакрыт9 лет назад
- $300
Есть десктоп программа многопоточно работающая через браузер. Необходимо сделать так, чтобы для каждого отдельного потока работал свой ssh сервер. Программа выходит в интернет и для каждого отдельного захода должен быть свой уникальный IP ssh сервера... ...Закрыт9 лет назад
Необходимо расположить элементы на WPF форме, как показано на картинке. Форма должна быть практически 1 в 1 (и по дизайну и по расположению элементов). Нужна только форма, без реализации действий. Желательно использовать стандартные элементы. Пожалуйста, пишите ваш бюджет в ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Приложение на c# (wpf) с использованием пяти паттернов (шаблонов). Есть вопросы по цене, работе, срокам выполнения? Пишите, может быть договоримся. Выполнить задание в срок. Комментарии в работе.Прикладное ПО6 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо разработать plugin для Firefox, который бы позволял включать и выключать VPN соединение.Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Парсер для сбора и хранения информации с бесплатных досок объявлений по теме Недвижимость в Москве (аренда, продажа). Требуется создать парсинг для сбора контактов, описания и фотографий из раздела Недвижимость Москва (аренда, продажа, жилой недвижимости на длительный ...Прикладное ПО5 заявокЗакрыт9 лет назад
Ищу опытного человека который бы помог с данной программой. Есть 2 основные проблемы - ОП не пересылаются на удаленные терминалы из базы и хочется перенести базу в MSSQL для нормального сетевого режима.Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт9 лет назад