Функция на Delphi преобразования xml файла в другой удобный формат

Нужно написать функцию/процедуру на Delphi для преобразования xml-файлов.

Есть много xml-файлов, они не удобны для просмотра обычными пользователями (чаще всего в обычных браузерах просто xml теги показываются, без формата). Поэтому надо преобразовать в любой другой удобный формат (например, rtf), который бы сразу открывался в таблицах у любого неопытного пользователя...