Обеспечение для фотокабины

Прикладное ПОЗакрыт3 заявки126 просмотров
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Здравствуйте. Интересует возможность и стоимость разработки ПО для фото кабины по образцу (см.вложени)

Спасибо.

9 лет назад
ksmshop
Павел 
45 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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