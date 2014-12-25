Evgenia94

Женя Evgenia94

 
31 год
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
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нет выплат фрилансерам
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  • Выполнить 2 задания

    $20

    Необходимо выполнить 2 некрупных проекта по направлению компьютерные сети. Первое задание звучит так: С помощью программы NetEmul смоделируйте сети со следующими требованиями: Задание 1. одноранговая сеть топология кольцо количество ...

    Системное администрирование1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Проект на OpenGL

    $50

    Необходимо в среде visual studio на C# (с использованием OpenGL) реализовать одну из ниже предоставленных задач. Быстрота выполнения приветствуется и поощряется!!!! Желательно до обеда завтрашнего дня по мск!!!! Средства переводятся по ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Проект на языке VBA (word)

    $20

    Здравствуйте уважаемые фрисы!!! Задача такова: Создать приложение, которое заданные файлы Word переформатирует в один из web-форматов (создавать в word).Формат желательно html!!!! Тоесть необходимо в среде word на языке vba написать программу(макрос) по ...

    HTMLVBA
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

Отзывы фрилансеров

mukolaich
Олег 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$20
2 балла
10 лет назад
Выполнить 2 задания
Заказчик получил работу и больше не вышел на связь. Хороший опыт от первого заказа, спасибо.