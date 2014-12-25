Необходимо выполнить 2 некрупных проекта по направлению компьютерные сети. Первое задание звучит так: С помощью программы NetEmul смоделируйте сети со следующими требованиями: Задание 1. одноранговая сеть топология кольцо количество ...
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- $20Системное администрирование1 исполнительЗакрыт10 лет назад
- $50
Необходимо в среде visual studio на C# (с использованием OpenGL) реализовать одну из ниже предоставленных задач. Быстрота выполнения приветствуется и поощряется!!!! Желательно до обеда завтрашнего дня по мск!!!! Средства переводятся по ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $20
Здравствуйте уважаемые фрисы!!! Задача такова: Создать приложение, которое заданные файлы Word переформатирует в один из web-форматов (создавать в word).Формат желательно html!!!! Тоесть необходимо в среде word на языке vba написать программу(макрос) по ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Отзывы фрилансеров
$20
2 балла
10 лет назад
Заказчик получил работу и больше не вышел на связь. Хороший опыт от первого заказа, спасибо.