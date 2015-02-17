mukolaich

Олег mukolaich

 
29 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

Alexamoralis
30 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$21
10 баллов
9 лет назад
Установка Windows Server Essentials
Отличный исполнитель!
Все в порядке.
Ответный отзыв
Vereon-job
Вячеслав 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Администрирование сервера
Огромное спасибо за оперативность и качество. Сотрудничаем на постоянной основе. ЯЯ полностью избавился от проблем с сервером и головной боли.
Сотрудничеством доволен: задачи четкие, оплата в срок. Рекомендую!
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snike19
36 лет
11 лет в сервисе
Был
день назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Оптимизация VPS сервера
Толковый исполнитель, все сделал четко.
Все хорошо, спасибо.
Ответный отзыв
Kuku25
45 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Требуется сделать доступ из Китая к google.
Отличный специалист, сразу понял суть вопроса, решил задачу в течении 20 минут, до этого куча "гениев" на "простой" задачи обломала рога! Вообщем молодой, быстрый, владеет актуальной информацией, актуальными знаниями, видно, что человек профессионал своего дело к тому же просто хороший и порядочный человек, все рекомендую данного специалиста.
Вместе с Алексеем розработали концепцию доступа из Китая через Great Firewall of China. Сотрудничеством остался очень доволен. Рекомендую всем, кто ищет адекватного заказчика и готов предоставить качественный результат.
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Системное администрирование
4 отзыва
$5/час
от $5от 1 дня
#37