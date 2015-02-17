Отзывы заказчиков
$21
10 баллов
9 лет назад
Отличный исполнитель!
Ответный отзыв
Все в порядке.
$5
10 баллов
10 лет назад
Огромное спасибо за оперативность и качество. Сотрудничаем на постоянной основе. ЯЯ полностью избавился от проблем с сервером и головной боли.
Ответный отзыв
Сотрудничеством доволен: задачи четкие, оплата в срок. Рекомендую!
$5
10 баллов
10 лет назад
Толковый исполнитель, все сделал четко.
Ответный отзыв
Все хорошо, спасибо.
$5
10 баллов
10 лет назад
Отличный специалист, сразу понял суть вопроса, решил задачу в течении 20 минут, до этого куча "гениев" на "простой" задачи обломала рога! Вообщем молодой, быстрый, владеет актуальной информацией, актуальными знаниями, видно, что человек профессионал своего дело к тому же просто хороший и порядочный человек, все рекомендую данного специалиста.
Ответный отзыв
Вместе с Алексеем розработали концепцию доступа из Китая через Great Firewall of China. Сотрудничеством остался очень доволен. Рекомендую всем, кто ищет адекватного заказчика и готов предоставить качественный результат.
Системное администрирование
4 отзыва
$5/час
от $5от 1 дня
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