Отличный специалист, сразу понял суть вопроса, решил задачу в течении 20 минут, до этого куча "гениев" на "простой" задачи обломала рога! Вообщем молодой, быстрый, владеет актуальной информацией, актуальными знаниями, видно, что человек профессионал своего дело к тому же просто хороший и порядочный человек, все рекомендую данного специалиста.