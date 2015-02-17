Требуется сделать доступ из Китая к google.

Дело в том, что Китай блокирует Google YouTube и так далее...Надо сделать так, чтобы можно было из Китая заходить на эти ресурсы...VPN, PROXY, промежуточные сервера, кто что понимает, помогите пожалуйста решить данную задачу. Оплату работы гарантирую.