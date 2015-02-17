Требуется сделать доступ из Китая к google.

Системное администрированиеЗавершен11 заявок252 просмотра
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Дело в том, что Китай блокирует Google YouTube и так далее...Надо сделать так, чтобы можно было из Китая заходить на эти ресурсы...VPN, PROXY, промежуточные сервера, кто что понимает, помогите пожалуйста решить данную задачу. Оплату работы гарантирую.

9 лет назад
Kuku25
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
mukolaich
Олег 
28 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад
$5
1 день
Отличный специалист, сразу понял суть вопроса, решил задачу в течении 20 минут, до этого куча "гениев" на "простой" задачи обломала рога! Вообщем молодой, быстрый, владеет актуальной информацией, актуальными знаниями, видно, что человек профессионал своего дело к тому же просто хороший и порядочный человек, все рекомендую данного специалиста.
Вместе с Алексеем розработали концепцию доступа из Китая через Great Firewall of China. Сотрудничеством остался очень доволен. Рекомендую всем, кто ищет адекватного заказчика и готов предоставить качественный результат.