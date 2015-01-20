Проблема с [email protected]

Системное администрированиеЗавершен10 заявок198 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сайт на hetzner.de. Сайт на джумла. Периодически возникают проблемы. С ящиков уходи спам. Так же периодически, приглашенные сисадмины решают проблемы, но не надолго. Ящики все отключил, но с них все равно уходит спам. Требуется радикально решить проблему.

9 лет назад
krt
62 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Black_kat
Павел 
34 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$10
1 день
Проблема решена быстро и недорого. Спасибо.
Был рад помочь. Оплата моментально, было приятно и просто пообщаться.