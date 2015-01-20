Сайт на hetzner.de. Сайт на джумла. Периодически возникают проблемы. С ящиков уходи спам. Так же периодически, приглашенные сисадмины решают проблемы, но не надолго. Ящики все отключил, но с них все равно уходит спам. Требуется радикально решить проблему.