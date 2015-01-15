Помощь в настройке сервера на Debian

Системное администрированиеЗакрыт7 заявок145 просмотров
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Нужна помощь в настройке сервера на дебиан, нужно поднять опен впн и стандартный набор LAMP

Плюс еще провести небольшое обучение.

Пишите сколько вы хотите денег за час своего времени.

Debian
9 лет назад
Apxat
Доржи 
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад