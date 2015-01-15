Помощь в настройке сервера на Debian

Всем привет! Ищу специалиста который, как говориться шарит во всяких штучках типа DKIM, SPF, DMARC, FBL и т.д. Провожу тренинг, будет куча клиентов, которым все это надо настроить. Прибыль от работы будет хорошая! Жду ваших предложений. Возможно постоянное ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна помощь в настройке сервера на дебиан, нужно поднять опен впн и стандартный набор LAMP
Плюс еще провести небольшое обучение.
Пишите сколько вы хотите денег за час своего времени.
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