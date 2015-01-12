значит нужно 1. скачать базу oowil 2. сделать архив файлов сайта OOHWAH.CO.IL 3. сделать фтп с доступом ко всем файлам всех сайтов на сервере их там 3 - 4 помоему. 4. Восстановить доступ к серверу (рут)
Помогите разобраться с отправкой писем с аккаунта сервера
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Помогите разобраться с отправкой писем с аккаунта сервера. Ответьте, очень жду помощи!
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