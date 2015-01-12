Настроить exim на VPS (панель Vesta)

Имеется VPS, на котором стоит панель Vesta c МТА exim. На VPS подняты SMTP, через которые идет отправка писем. Софт, который управляет рассылкой, находится на отдельном ПК.

В служебном заголовке получаемого письма видны данные как SMTP, так и софта (ip, helo) - http://joxi.ru/812Md6JIgb7dmJ

Требуется поправить конфиг exim, чтобы затереть ip отправителя в служебном заголовке письма и потом объяснит мне, как это было сделано. Все доступы (SSH и к панели) предоставлю.

Если Вы готовы сделать эту работу, ОБЯЗАТЕЛЬНО укажите срок и стоимость исполнения, иначе заявка не рассматривается.

Жду Вашу заявку.