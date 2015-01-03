Помощь в настройке haproxy

Системное администрированиеЗакрыт1 заявка145 просмотров
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Собственно, настроили его. Но есть опасения, что после настройки домена и просадки ssl "что-то пойдет не так", надо консультация 30-60 мин от гуру, ну или опытного одмина.

9 лет назад
Dr-Karlson
Андрей 
42 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад