Помощь в настройке haproxy

Дано: 1) OpenVPN сервер, рабочий. 2) OpenWRT (Barrier Breaker) роутер TP-LINK TL-WDR3500 с ssh доступом, поддерживающий 2 канала: 2.4GHz и 5GHz. Нужно: 1) Подключить роутер клиентом к серверу 2) Настроить NAT и роутинг для одного из каналов Wi-Fi. Клиенты, подключенные ...
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Собственно, настроили его. Но есть опасения, что после настройки домена и просадки ssl "что-то пойдет не так", надо консультация 30-60 мин от гуру, ну или опытного одмина.
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