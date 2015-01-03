Необходимо настроить кэширование Magento на основе Varnish. Расширение: http://www.magentocommerce.com/magento-connect/turpentine-varnish-cache.html VPS: Centos 6 ISP 5.3 Magento: 1.9.1 Apache+Nginx+Varnish - установлены. root доступ есть. От вас в отклике СРОКИ и СТОИМОСТЬ работы.
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Надо настроить сервер на базе Ubuntu 14.04, чтобы можно его было использовать как VPN-сервер через L2TP over IPSEC-подключение из Mac OS X.
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