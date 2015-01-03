L2TP over IPSEC

Системное администрированиеЗакрыт5 заявок182 просмотра
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Надо настроить сервер на базе Ubuntu 14.04, чтобы можно его было использовать как VPN-сервер через L2TP over IPSEC-подключение из Mac OS X.

9 лет назад
Tygragrinn
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад