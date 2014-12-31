Настройка Linux сервера

Системное администрированиеЗакрыт13 заявок198 просмотров
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Нужно установить directadmin и перенести несколько сайтов на новый сервер

Linux
9 лет назад
serserniks
Сергей 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад