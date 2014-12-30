Добрый день. Есть Ubuntu 14.04 x64. Требуется написать bash скрипт для установки proftpd в следующей конфигурации:

в начале скрипта в переменных указывается логин пользователя, пароль и путь к каталогу (не в /home). Данного пользователя в системе нет. Пользователь должен получить полный доступ к каталогу и всем его подкаталогам. Доступа к остальной ФС быть не должно.

Как я буду проверять задание:

1) подниму виртуалку со свежим образом Ubuntu 14.04 x64

2) создам каталог

3) создам файл check в каталоге

4) пропишу в скрипт логин, пароль и каталог

5) выполню скрипт

6) зайду на сервер по фтп с этими логином и паролем

7) проверю, что виден файл check

7) поредактирую файл check

8) создам новый файл check2

9) PROFIT!

Предлагайте вашу цену.