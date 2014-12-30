Нужно настроить vds для прокси по этой инструкции http://firstwiki.ru/index.php/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_3proxy
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Добрый день. Есть Ubuntu 14.04 x64. Требуется написать bash скрипт для установки proftpd в следующей конфигурации:
в начале скрипта в переменных указывается логин пользователя, пароль и путь к каталогу (не в /home). Данного пользователя в системе нет. Пользователь должен получить полный доступ к каталогу и всем его подкаталогам. Доступа к остальной ФС быть не должно.
Как я буду проверять задание:
1) подниму виртуалку со свежим образом Ubuntu 14.04 x64
2) создам каталог
3) создам файл check в каталоге
4) пропишу в скрипт логин, пароль и каталог
5) выполню скрипт
6) зайду на сервер по фтп с этими логином и паролем
7) проверю, что виден файл check
7) поредактирую файл check
8) создам новый файл check2
9) PROFIT!
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