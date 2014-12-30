Перенос сайта с хостинга на хостинг

$20
Системное администрированиеЗакрыт4 заявки149 просмотров
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Доброе время суток.

Нужно сделать следующее:

Перенести рабочий сайт с хостинга firstvds на hetzner.de

На хостинге нужно будет что бы вы настроили всё через Plesk.

Прошу писать только тем кто работал с хостингом hetzner.de

9 лет назад
mygod
Иван 
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад