Подготовить SMTP на ipv6

C поддержкой h264 и aac
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Умею поднимать SMTP на своих доменах на ipv4. Сейчас требуется на своем VPS поднять SMTP на ipv6, пояснив потом мне, как это делается.
Взаимодействие выглядит так: вы говорите, какие нужны исходники (например, VPS с такой-то панелью, домен, делегированный на такие-то DNS, ...). Я покупаю, даю доступ к ним, вы поднимаете SMTP (имя сервера, порт, логин, пароль), тестируем отправку на @mail.ru, @gmail.com и @yandex.ru (отправка должна идти исключительно с ipv6), закрываем сделку.
Предпочтение отдается панели Vesta, поскольку она бесплатная и удобная, ставится на VPS очень просто. Но если нужна другая панель, то тогда будем определяться.
Обязательно укажите, пожалуйста, стоимость и срок исполнения. Иначе заявка не рассматривается.
Жду вашу заявку.
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