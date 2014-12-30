Подготовить SMTP на ipv6

Умею поднимать SMTP на своих доменах на ipv4. Сейчас требуется на своем VPS поднять SMTP на ipv6, пояснив потом мне, как это делается.

Взаимодействие выглядит так: вы говорите, какие нужны исходники (например, VPS с такой-то панелью, домен, делегированный на такие-то DNS, ...). Я покупаю, даю доступ к ним, вы поднимаете SMTP (имя сервера, порт, логин, пароль), тестируем отправку на @mail.ru, @gmail.com и @yandex.ru (отправка должна идти исключительно с ipv6), закрываем сделку.

Предпочтение отдается панели Vesta, поскольку она бесплатная и удобная, ставится на VPS очень просто. Но если нужна другая панель, то тогда будем определяться.

Обязательно укажите, пожалуйста, стоимость и срок исполнения. Иначе заявка не рассматривается.

Жду вашу заявку.