Подготовить SMTP на ipv6

Системное администрированиеЗакрыт2 заявки254 просмотра
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Умею поднимать SMTP на своих доменах на ipv4. Сейчас требуется на своем VPS поднять SMTP на ipv6, пояснив потом мне, как это делается.

Взаимодействие выглядит так: вы говорите, какие нужны исходники (например, VPS с такой-то панелью, домен, делегированный на такие-то DNS, ...). Я покупаю, даю доступ к ним, вы поднимаете SMTP (имя сервера, порт, логин, пароль), тестируем отправку на @mail.ru, @gmail.com и @yandex.ru (отправка должна идти исключительно с ipv6), закрываем сделку.

Предпочтение отдается панели Vesta, поскольку она бесплатная и удобная, ставится на VPS очень просто. Но если нужна другая панель, то тогда будем определяться.

Обязательно укажите, пожалуйста, стоимость и срок исполнения. Иначе заявка не рассматривается.

Жду вашу заявку.

9 лет назад
ekamenskiy
Каменский 
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад