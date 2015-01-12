Установить Redmine

Необходимо сделать, чтобы заработал CW Image Optimizer. Это такой плагин Wordpress. https://wordpress.org/plugins/cw-image-optimizer/ Поставить- поставили. Вроде и права настроили. Но при попытках обработать изображения выдает ошибки. Судя по всему, что-то с правами. Хотя может и не в этом дело. Отпишитесь, ...