Установить Redmine

Системное администрированиеЗавершен12 заявок174 просмотра
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Нужно установить Redmine на сервер + пакет ImageMagick.

Ruby на сервере установлен.

Все вопросы в личку.

9 лет назад
Uiwix
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
denegny
Артем 
45 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад
$40
1 день
Очень доволен работой с Артемом, работу сделал качественно и быстро.
Евгений - адекватный заказчик, и Новгодние праздники встретил и с заданием справился, оплата была без задержек